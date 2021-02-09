Жителей Рязанской области предупредили о резкой смене погоды

В Рязанской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды. В регионе ожидается сильный ветер с метелью.

По данным МЧС, ветер усилится до 17 м/с в ближайшие часы. Также в регионе выпадет сильный снег. Во время метели видимость составит менее 1 км. Об этом сообщает 62INFO.ru.

На дорогах прогнозируют образование снежных заносов и гололедицы. Неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью 10 февраля.

Жителей Рязанской области просят соблюдать осторожность при нахождении на улице.

Из-за морозов в школах Рязанской области 9 февраля отменили занятия. Согласно прогнозам, аномально холодная погода сохранится в регионе до 11 февраля.