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В МВД назвали страны пребывания звонящих россиянам мошенников

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Многие колл-центры, из которых россиянам звонят мошенники, расположены в странах ближнего зарубежья. Об этом во вторник, 9 февраля, рассказал первый заместитель начальника бюро МВД РФ Олег Козлов.

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«Исходя из оперативной практики, можно предположить, что достаточно большое количество call-центров находится за пределами РФ, преимущественно в тех странах, где люди великолепно владеют русским языком, знают нравы и обычаи нашей страны», — приводит его слова «РИА Новости».

Правоохранитель пояснил, что имеет в виду страны ближнего зарубежья.

По словам сотрудника МВД, при использовании VPN и других сервисов, позволяющих скрывать местоположение, отследить злоумышленника становится сложнее.

Ранее в феврале в МВД России сообщили о планах внедрения сервиса для борьбы с телефонным мошенничеством в свое мобильное приложение, однако он не будет отслеживать данные о звонках пользователей.

Также мобильное приложение не будет отслеживать и логировать информацию о входящих и исходящих вызовах пользователей.

Модуль «Антимошенник» будет оповещать пользователя о том, что ему звонят с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия. Также будет предусмотрена возможность блокировки такого звонка.

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