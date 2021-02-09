Новый ливневый коллектор построят в Пятигорске для защиты от подтоплений

Новую ливневую канализацию построят в активно застраиваемом районе Пятигорска. Она защитит от наводнения территорию, на которой проживают около 5,5 тыс. человек.

Новый коллектор появится в районе Новопятигорск — Скачки. Там расположен музей «Россия — моя история», ведется активная жилая застройка, а также строительство социальных объектов. В частности, в районе появятся Дворец бракосочетаний, детский сад и школа. Близость к рекам Золотушка и Подкумок создает угрозу подтопления в случае сильных осадков или паводка. Ливневая канализация должна решить проблему водоотведения. об этом сообщает NewsTracker.

Коллектор будет проведен от улицы Огородной до сброса в существующий канал Новопятигорского озера. Строительство канализации начнется весной 2021 года. Стоимость работ оценили в 136,5 млн рублей.