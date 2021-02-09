Центр татарской рукописи планируют создать в Казани

На территории старого города в Казани появится центр татарской рукописи. Дорожную карту проекта разработают до 2025 года.

Идея о создании историко-просветительского комплекса получила поддержку главы Татарстана Рустама Минниханова. В центре будут расположены мастерские, лектории, общественная площадка, а также библиотека старых рукописных книг. Об этом сообщает InKazan.ru.

По словам префекта старого города Роберта Гарипова, на данный момент рассматривается семь объектов, где может быть построен центр татарской рукописи.

Ранее Казань получила статус гастрономической столицы России. Свидетельство о регистрации городу выдала Федеральная служба по интеллектуальной собственности.