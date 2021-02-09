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Более 9 тыс. многодетных семей получили земельные участки в Тюменской области

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За последние 10 лет более 9 тыс. многодетных семей получили в Тюменской области земельные участки. Соответствующие данные приводит областной департамент имущественных отношений.

По данным на 1 февраля 2021 года, землю получили 70% семей с тремя и более детьми, стоящих на учете. Участки выделили 9075 семьям, еще 172 семьи предпочли денежную выплату, уточняет портал «Наш город».

Лидером по предоставлению земли является Тюмень там выделено 3066 участков общей площадью свыше 2,6 млн кв. м. Затем в списке идет Тюменский район, где для семей предоставили 1223 участка площадью более 1 млн кв. м.

В департаменте имущественных отношений напоминают, что земля многодетным семьям предоставляется бесплатно.

В августе 2020 года сообщалось, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил бесплатно выдавать автомобили многодетным семьям, в которых родился пятый ребенок.

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