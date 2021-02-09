Более 9 тыс. многодетных семей получили земельные участки в Тюменской области

За последние 10 лет более 9 тыс. многодетных семей получили в Тюменской области земельные участки. Соответствующие данные приводит областной департамент имущественных отношений.

По данным на 1 февраля 2021 года, землю получили 70% семей с тремя и более детьми, стоящих на учете. Участки выделили 9075 семьям, еще 172 семьи предпочли денежную выплату, уточняет портал «Наш город».

Лидером по предоставлению земли является Тюмень — там выделено 3066 участков общей площадью свыше 2,6 млн кв. м. Затем в списке идет Тюменский район, где для семей предоставили 1223 участка площадью более 1 млн кв. м.

В департаменте имущественных отношений напоминают, что земля многодетным семьям предоставляется бесплатно.

В августе 2020 года сообщалось, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил бесплатно выдавать автомобили многодетным семьям, в которых родился пятый ребенок.