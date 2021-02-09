Раскрыты обстоятельства аварии с севшим на Итурупе Ан-12

Военно-транспортный самолет Ан-12 попал в аварию при посадке на аэродроме Буревестник на курильском острове Итуруп из-за подломившихся стоек шасси. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа (ВВО), поступившем в «Известия» во вторник, 9 февраля.

«9 февраля с.г. в 3 часа 35 минут (мск) при совершении посадки после планового полета в сложных погодных условиях на аэродроме Буревестник (остров Итуруп) у военно-транспортного самолета Ан-12 произошел подлом носовой и левой стоек шасси. Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет», — отмечает пресс-служба.

Самолет не получил значительных повреждений. Для установления причин ЧП на месте работает комиссия ВВО.

Ранее во вторник стало известно, что Ан-12 зацепился за бруствер во время посадки на аэродроме Буревестник. На кадрах с места происшествия видно, что в результате аварии у воздушного судна вырвало левую стойку шасси.

Источники «Известий» в военном ведомстве рассказали, что самолет принадлежит 35-й отдельному транспортному смешанному авиационному полку и базируется в Хабаровске на аэродроме Большой. В момент происшествия он выполнял регулярный транспортный рейс в интересах группировки войск на Курилах.