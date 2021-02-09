Уровень воды понизят на двух городских прудах в Удмуртии

В Ижевске и Воткинске планируют понизить уровень воды на двух прудах. Работы связаны с подготовкой к весеннему паводку.

На Ижевском пруду откачка воды начнется 10 февраля. Уровень воды будет понижаться на 2–3 см в сутки. К 25 марта он достигнет отметки 98 м по Балтийской системе. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Кроме того, с 10 февраля по 25 марта планируют понизить уровень воды в Воткинском пруду с интервалом 1–2 см в сутки. Уровень воды достигнет 89,5 м по Балтийской системе.

Жителей Удмуртии предупредили, что в связи с понижением уровня воды на льду будут появляться трещины, а сам лед станет непрочным. Граждан просят соблюдать осторожность и не выходить на акватории прудов.

4 февраля сообщалось о массовой гибели рыбы в пруду в Липецке. По мнению специалистов, причиной стало понижение уровня воды.