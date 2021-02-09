МИД заявил об очереди из желающих сотрудничать с Россией по вакцине стран

Многие страны мира встали в очередь для сотрудничества с Россией по вакцине от коронавируса. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вы видите, что эффективность российской вакцины — это уже факт свершившийся, о нем уже все говорят. Ведь я не для красного словца это говорю: очередь выстроилась из стран во всем мире, всех континентов к нам с просьбой о взаимодействии по вопросу вакцины», — отметила она в эфире «Первого канала».

Она подчеркнула, что западные страны «не могут пережить» отсутствие разговоров со стороны России о лидерстве на мировой арене после столь значимой разработки. Кроме того, Москва предложила всему миру сотрудничество, заключила Захарова.

Ранее в этот же день сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).

Недавняя публикация журнала The Lancet об эффективности российской вакцины против коронавируса «Спутник V» заставила европейских лидеров заговорить о ее применении на своей территории, отметили эксперты. Более того, в минздраве ФРГ «Известиям» сообщили, что обмениваются с Россией информацией по вопросам разработки и одобрения вакцины.

Многие страны пересмотрели свое отношение к вакцине «Спутник V» еще и из-за перебоев в поставках одобренной ЕМА вакцины Pfizer. Производитель сообщил в середине января, что временно сократит поставки препарата в ЕС в связи с необходимостью нарастить производственные мощности для более широкомасштабного выпуска — до 2 млн доз в год.