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В Кремле пока не получали реакцию правозащитников на петицию о митингах

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В Кремле знают о петиции, авторы которой в том числе призвали привести законодательство о митингах в соответствие с Конституцией и отпустить задержанных на последних незаконных акциях, но еще не ознакомились с ее содержанием. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 9 февраля. Он также отметил, что реакции от законодателей или правозащитников на эту инициативу пока не поступало.

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«Петиция есть, естественно, все ее видят, средства массовой информации публикуют об этом сообщения. Конечно, так или иначе она привлечет внимание, это петиция, я не знаю, какое мнение будет о правозащитников на этот счет, у Общественной палаты, в политических партиях», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о возможной реакции и со стороны Кремля, пресс-секретарь президента России отметил, что всё зависит от того «насколько это будет или поддержано или эта точка зрения не будет разделяться».

«Она, собственно, новая, сейчас я вам ничего не могу сказать о какой-то реакции», — сказал пресс-секретарь, говоря о петиции.

Представитель Кремля предположил, что инициатива, «наверное, обращена и к законодателям и правозащитникам».

Петицию, в которой в том числе предлагается «привести законодательство о проведении митингов и собраний в соответствие с Конституцией» и отпустить всех задержанных в ходе недавних несанкционированных акций, была опубликована на сайте Сhange.org.

В крупных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального. Результатом стали задержания, в том числе несовершеннолетних.

Правоохранительные органы России предупреждали об ответственности за участие в незаконных акциях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных мероприятиях.

В интернете 21 января был запущен хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность подростков в связи с призывами выйти на незаконные акции. За день до этого было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в несогласованных акциях в соцсетях, адресатами которых стали, в частности, дети в возрасте 12–14 лет.

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