В Кремле пока не получали реакцию правозащитников на петицию о митингах

В Кремле знают о петиции, авторы которой в том числе призвали привести законодательство о митингах в соответствие с Конституцией и отпустить задержанных на последних незаконных акциях, но еще не ознакомились с ее содержанием. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 9 февраля. Он также отметил, что реакции от законодателей или правозащитников на эту инициативу пока не поступало.

«Петиция есть, естественно, все ее видят, средства массовой информации публикуют об этом сообщения. Конечно, так или иначе она привлечет внимание, это петиция, я не знаю, какое мнение будет о правозащитников на этот счет, у Общественной палаты, в политических партиях», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о возможной реакции и со стороны Кремля, пресс-секретарь президента России отметил, что всё зависит от того «насколько это будет или поддержано или эта точка зрения не будет разделяться».

«Она, собственно, новая, сейчас я вам ничего не могу сказать о какой-то реакции», — сказал пресс-секретарь, говоря о петиции.

Представитель Кремля предположил, что инициатива, «наверное, обращена и к законодателям и правозащитникам».

Петицию, в которой в том числе предлагается «привести законодательство о проведении митингов и собраний в соответствие с Конституцией» и отпустить всех задержанных в ходе недавних несанкционированных акций, была опубликована на сайте Сhange.org.

В крупных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального. Результатом стали задержания, в том числе несовершеннолетних.

Правоохранительные органы России предупреждали об ответственности за участие в незаконных акциях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных мероприятиях.

В интернете 21 января был запущен хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность подростков в связи с призывами выйти на незаконные акции. За день до этого было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в несогласованных акциях в соцсетях, адресатами которых стали, в частности, дети в возрасте 12–14 лет.