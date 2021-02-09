Водителя вездехода осудили за гибель семи человек в ручье в Коми

В Республике Коми вынесен приговор по делу о гибели семи вахтовиков, утонувших при пересечении вездеходом ручья. Суд признал виновными водителя вездехода и механика предприятия, который позволил использовать технику.

Трагедия произошла в мае 2018 года. Водитель гусеничного транспортера ехал с нефтяного месторождения в Печорском районе и решил подвезти нескольких вахтовиков. Один рабочий сел в кабину с водителем, остальные расположились во втором отсеке. При пересечении ручья вездеход потерял сцепление с грунтом, машину снесло течением, транспортер стал тонуть. Водитель и один рабочий смогли выбраться из кабины. Семь вахтовиков погибли, пишет ИА FlashNord.

В ходе проверки было установлено, что транспортер несколько раз переделывали. В нем обнаружили дыры, также отсутствовал насос для откачки. Конструкция признана негодной для эксплуатации. Тем не менее механик «Спецавтотранса» подписал документ, разрешивший использование вездехода на маршруте.

Водителя вездехода приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Механика приговорили к трем годам лишения свободы.