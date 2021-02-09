Песков заявил о готовности РФПИ сотрудничать с Украиной по вакцине

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает заявки на вакцину «Спутник V» от всех стран и готов работать в этом направлении с Украиной, если власти страны проявят интерес. Об этом 9 февраля заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков отметил, что пока интерес к контактам с Россией проявляет только глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Исполнительная власть Украины, наверное, насколько мы понимаем, должна действовать в русле слов главы государства. Глава государства сказал о недоверии к российской вакцине. Соответственно, на уровне исполнительных властей уже невозможно действовать, кроме Медведчука никто не говорил о заинтересованности», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

В этот же день Песков прокомментировал отказ Украины использовать российскую вакцину «Спутник V».Он отметил, что многие страны с радостью готовы принять российский препарат.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что не намерен использовать для вакцинации российский препарат, так как не располагает официальными доказательствами эффективности лекарства. По его словам, жители страны «не кролики» и эксперименты на них ставить нельзя.

При этом 2 февраля авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты испытаний вакцины, согласно которым эффективность препарата составила 91,6%, а показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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