Эксперт оценил планы ввести минимальную цену на пиво

Минимальная розничная цена (МРЦ) на пиво станет барьером для низкокачественной и нелегальной пивоваренной продукции, рассказал «Известиям» руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин во вторник, 9 февраля.

Ранее в этот день «Коммерсантъ» сообщил, что в Минфине обсуждают введение МРЦ на пивоваренную продукцию. Отмечается, что введение минимальной розничной цены на алкоголь крепостью до 28% возможно только после внесения изменений в договор ЕАЭС. Минфин внес соответствующие предложения в Евразийскую экономическую комиссию.

Около 40% пивоваренной продукции, которая сегодня находится на полках, придется пересмотреть ценники и поднять до минимального уровня, отметил Павел Шапкин.

«Это значительный сегмент рынка, он постоянно увеличивается. В этот сегмент стоимостью ниже 55 рублей за 0,5 л постоянно переливаются новые напитки. Даже производители, которые вроде бы давно на рынке и производят более-менее приемлемый продукт, специально для дискаунтеров выпускают такое пойло, которое продается по 20 рублей. Изобретают специальные торговые марки», — подчеркнул эксперт.

Пиво по цене 30 рублей за бутылку получается выпускать за счет снижения себестоимости сырья и ухода от налогов, прежде всего от акциза, который составляет 12 рублей с бутылки, плюс НДС на этот акциз, добавил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики.

Такая экономия становится возможна, потому что в стране нет работающей системы учета, полагает Шапкин.

«Пиво не маркируется, не учитывается в ЕГАИС объем розничной продажи. Даже счётчики не установлены на заводах, которые декларируют объем производства меньше трех млн литров в год, а таких заводов у нас подавляющее большинство», — сказал специалист.

Союз российских пивоваров предложил верное решение установить минимальную розничную цену на пиво не меньше 110 рублей за литр, заключил Шапкин.

Предложение ввести в стране МРЦ на пиво главе Минфина Антону Силуанову еще в феврале 2020 года направил Союз российских пивоваров (СРП). Этому предшествовал конфликт внутри организации: из-за несогласия с введением МРЦ на пиво из СРП вышли крупнейшие производители напитка — «Балтика» (входит в Carlsberg Group, бренды Tuborg, Zatecky Gus), Heineken (Amstel, Miller) и AB InBev Efes (Corona, Bud и др.).

В СРП отмечают, что текущая ситуация провоцирует среди производителей гонку за снижением цен и экономию на сырье. А компании средней и малой мощности теряют каналы сбыта продукции, вынуждены работать на грани рентабельности и лишены возможности долгосрочного планирования, сказано в презентации СРП.

Там предлагают установить МРЦ на пиво в банке или бутылке в 110 рублей за 1 л, в ПЭТ-упаковке — 90 рублей за 1 л, а при продаже в розлив — 85 рублей за 1 л.