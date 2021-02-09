Песков оценил отказ Украины от «Спутника V»

Если Украина не хочет использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», то другим ее достанется больше. Об этом 9 февраля заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков, комментируя отказ президента Украины Владимира Зеленского от использования препарата, отметил, что многие страны с радостью готовы принять «Спутник V».

«Очевидно, что на Украине есть те, кто хотел бы воспользоваться российской вакциной, очевидно, что количество таких людей абсолютно не малое, позиция руководства Украины основана на недоверии надежности к российской вакцине, это позиция, наверное, абсолютного меньшинства», — сказал Песков.

Он напомнил, что, согласно всем трем фазам испытания российской вакцины, она показала эффективность. Таким образом, позиция украинских властей фактически противоречит научным данным.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 29 января сообщал, что страна готова покупать вакцину у государств Евросоюза, при этом речь о покупке российского препарата не идет.

8 февраля сам Зеленский объяснил, почему не намерен использовать для вакцинации населения российский препарат «Спутник V». По его словам, жители страны «не кролики» и эксперименты на них ставить нельзя. Украинский лидер подчеркнул, что не располагает официальными доказательствами эффективности вакцины со стороны ведущих организаций.

При этом 2 февраля авторитетное медицинское издание The Lancet опубликовало результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, согласно которым эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.