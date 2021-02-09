В Кремле прокомментировали публикацию о новом пакете мер соцподдержки

Публикация о подготовке нового пакета мер соцподдержки на сумму 500 млрд рублей является недостоверной, заявил 9 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал материал агентства Reuters, которое со ссылкой на свои источники написало о подготовке правительством нового пакета мер соцподдержки для того, чтобы «сгладить недовольство населения».

«Я вам заявляю: это не соответствует действительности, это неверное сообщение агентства», — сказал представитель Кремля, уточнив, что ни цель планируемых социальных выплат, ни указанная в новости сумма «не являются правдой».

Он уточнил, что накануне администрация президента получила от агентства запрос, в котором указывалось о планируемых «то ли 500, то ли 800 млрд, то ли триллионе», однако официального ответа агентство не дождалось, выпустив сообщение «минут через 20».

Песков также пояснил, что «такая цель не преследуется» и «нет каких-то разовых сумм, которые планировалось бы объявить в ближайшее время».

Представитель Кремля подчеркнул, что на социальную поддержку средства выделяются постоянно и целенаправленная работа по оказанию точечной помощи слоям населения, которые нуждаются в ней, будет продолжаться.

Накануне агентство Reuters опубликовало материал, в котором сообщалось о якобы подготовке нового пакета мер соцподдержки на сумму $6,7 млрд (500 млрд рублей).

В пресс-службе правительства сообщили, что поддержка различных категорий граждан является основной задачей, она носит долгосрочный и системный характер и тесно связана с национальными целями развития страны.