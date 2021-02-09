Прямой рейс вновь запустят между Петербургом и Владивостоком

Прямой рейс вновь появится между Владивостоком и Санкт-Петербургом. Его будет осуществлять авиакомпания Nordwind Airlines. Кроме того, организуют перелеты из Владивостока в Москву и Сочи без пересадок.

Ожидается, что самолеты начнут летать из Владивостока в эти города уже в конце мая-начале июня, пишет Vostokmedia. Прямые перелеты из Владивостока в Петербург и обратно начнутся с 1 июня. Они будут осуществляться по вторникам и субботам.

В Москву перелеты из Владивостока начнутся с 31 мая. Их будут выполнять по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. В тот же день откроется прямое авиасообщение с Сочи. Туда самолеты будут отправляться каждый понедельник и четверг.

Агентство напоминает, что ранее из приморской столицы в Петербург прямой рейс осуществляла авиакомпания «Трансаэро». После ее закрытия такой возможности не стало.

2 февраля сообщалось о подписании премьер-министром России Михаилом Мишустиным постановления о расширении программы льготных авиаперелетов на всех жителей Дальнего Востока.