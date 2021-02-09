Программу «Сибирской Масленицы» в Алтайском крае изменили из-за COVID-19

Фестиваль «Сибирская Масленица» в Алтайском крае состоится в марте, но программу сократили из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В этом году не будет ярмарки ремесел и некоторых традиционных масленичных конкурсов. При этом будет организован конноспортивный праздник, планируется выступление театра «Куклы-Великаны» и других творческих коллективов, информирует altapress.ru.

Среди рукотворных масленичных чучел выберут авторов наиболее креативных. Также самые ловкие смогут испытать удачу и взобраться за призами на Масленичный столб.