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Грузовой корабль «Прогресс МС-15» затоплен в Тихом океане

Грузовой корабль «Прогресс МС-15» затоплен в Тихом океане

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Грузовой корабль «Прогресс МС-15» во вторник отстыковался от Международной космической станции (МКС), после чего сошел с околоземной орбиты и был затоплен в несудоходной части Тихого океана. Об этом 9 февраля сообщили в «Роскосмосе».

Отмечается, что в 8:21 мск корабль был отведен российскими специалистами на безопасное от МКС расстояние, после чего началось его контролируемое сведение с орбиты.

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«Несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты корабля упали примерно в 12:13 мск на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана», — сообщили в «Роскосмосе».

Отмечалось, что госкорпорация выполнила все условия для того, чтобы не создавать в прогнозируемом районе падения угрозы для морских судов и самолетов.

Космический корабль «Прогресс МС-15» был запущен в июле 2020 года с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а». Он установил рекорд по скорости полета к станции среди грузовых кораблей, добравшись до нее за 3 часа 18 минут.

Сейчас российские члены экипажа МКС-64 готовятся к прибытию нового транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16», который доставит 2,5 т различных грузов 15 февраля 2021 года.

4 февраля стало известно, что грузовой корабль «Прогресс МС-16» доставит на МКС топливо, дополнительные запасы азота, питьевую воду, различное оборудование и материалы, а также ремонтно-восстановительный комплект для временной герметизации мест утечки воздуха в модуле «Звезда».

Кроме того, членам экипажа экспедиции доставят ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.

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