Жители нескольких районов Сорочинска в Оренбуржье остались без воды

В горокруге Сорочинск Оренбургской области в результате коммунальной аварии без воды остались несколько районов. Об этом глава округа Татьяна Мелентьева сообщила на своей странице в соцсети.

Авария произошла во вторник, 9 февраля. Без воды остались жители домов на нескольких улицах в районах Мельзавод и Шанхай, а также дома на улицах, расположенных за комбинатом хлебопродуктов, пишет РИА «Оренбуржье».

Сейчас специалисты устанавливают причину коммунальной аварии. Ведутся работы по ликвидации последствий.

2 февраля авария на водоводе произошла в городе Новотроицк Оренбургской области. Без холодной воды около суток оставались 1,2 тыс. человек, проживающие в 26 многоквартирных домах.