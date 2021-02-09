СК начал проверку информации о неполной выплате зарплаты новосибирским ученым

Следователи проверят информацию о невыплате зарплаты научным сотрудникам Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН в Новосибирской области. Об этом во вторник, 9 февраля, заявили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

В ходе проверки сотрудники ведомства установят, кого конкретно коснулись нарушение прав на оплату труда, а также выяснят кто из должностных лиц ответственен за произошедшее.

Во вторник аналогичную проверку начала прокуратура Новосибирской области.

Ведомства организовали проверки после того как накануне старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина рассказала президенту России Владимиру Путину о размере своего зарплаты. По ее словам, за полную ставку старшие научные сотрудники получают не более 25 тыс. рублей.

В то время, как согласно майским указам российского лидера, ее заработок должен составлять 200% от средней по региону или примерно 80 тыс. рублей. По словам Проскуриной, фактические зарплаты ученых работодатель пытается замаскировать под предлогом перевода их на работу в полставки.

Глава государства поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах.

Также Путин попросил главу Минфина прокомментировать ситуацию. Силуанов же ответил, что ученые получают заработную плату на уровне двукратной по региону. Проскурина работает на полставки, поэтому ее доход ниже. Проскурина же отметила, что предложение о работе в полставки поступало, но при сохранении полного рабочего дня.

В ходе совещания российский лидер обратился к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой назвать среднюю зарплату по региону, тот в свою очередь назвал цифру в 39 тыс. рублей. После этого Путин опять обратился к Силуанову и спросил, куда делись деньги.

Кроме того, президент попросил Проскурину, в случае если ее после этой жалобы будут притеснять, сразу же звонить в администрацию президента, и он лично с ней поговорит, пишет «Газета.ру».

После появления информации о невыплатах зарплат ученым министр образования и науки Валерий Фальков заявил, что проверит ситуацию с зарплатой сотрудницы института. По его словам, будут обязательно предприняты меры.