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В правительстве прокомментировали информацию о новых мерах соцподдержки

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Меры социальной поддержки в России постоянно расширяются, она носит системный характер, сообщили в правительстве 9 февраля.

«Нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень зарплат и в социальных сферах»
Главные цитаты Владимира Путина с большой пресс-конференции

Таким образом в правительстве прокомментировали публикацию агентства Reuters, в которой шла речь о рассмотрении кабмином нового пакета соцподдержки на сумму не менее $6,7 млрд (500 млрд рублей).

По информации правительственных источников, на которые ссылается Reuters, пакет мер президент России Владимир Путин представит в «ежегодном обращении к высокопоставленным политическим деятелям» (подразумевается обращение к Федеральному собранию, точная дата которого еще не определена).

В пресс-службе правительства отметили, что поддержка различных категорий граждан является основной задачей правительства.

«Такая поддержка носит долгосрочный и системный характер и реализуется в интересах граждан. Она тесно связана с национальными целями развития страны, сформулированными президентом», — передает сообщение пресс-службы правительства «РИА Новости».

Там же отметили, что ряд мер — от различных выплат и льгот до предоставления набора социальных услуг, содействия в переобучении и трудоустройстве — реализуется каждый год, и перечень таких инструментов постоянно расширяется.

Ранее, в декабре 2020 года, сообщалось о выделении более 15 трлн рублей на снижение уровня бедности в России — достижение цели будет осуществляться в рамках 992 мероприятий нацпроектов, федеральных проектов и госпрограмм.

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