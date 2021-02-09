Более 120 населенных пунктов попадут в зону паводка в Якутии весной

Весной 2021 года во время паводка в зоне затопления могут оказаться 123 населенных пункта в 24 муниципальных районах Якутии. Этого не исключили в республиканском правительстве, где обсуждались вопросы подготовки к безопасному проходу весеннего половодья.

Сейчас на малых реках фиксируются большие запасы снега. Это может привести к наводнениям. Толщина льда на участках рек Колыма, Алдан и Лена превышает норму на 10-40 см, что чревато заторами.

Специалистов Ленского БВУ Росводресурсов, ГУ МЧС по Якутии, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Росрыболовства обязали проводить обследования гидротехнических сооружений и потенциально опасных хозяйственных и промышленных объектов.

На 77 затороопасных участках водоемов проведут работы по ослаблению прочности льда. В готовности будут находиться 10 воздушных судов гражданской авиации и одно – МЧС, пишет ИА SakhaNews.