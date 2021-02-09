Постпред России в Вене назвал условие возвращения США к ядерной сделке

Возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе станет возможным при отмене санкций против Тегерана и в случае, если Иран полностью выполнит свои обязательства. Об этом 8 февраля заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ульянов отметил, что в ходе предварительных дискуссий вариант, при котором США сняли бы свои санкции против Ирана без возвращения в СВПД, не рассматривался.

Постпред России в Вене отметил, что для прогресса по ядерной сделке важно установить контакт между США и Ираном.

«Конечно, для того чтобы двинуться вперед, необходим контакт в первую очередь между Тегераном и Вашингтоном. К двусторонним контактам с американцами, насколько я понимаю, иранцы пока не готовы, но многосторонняя неофициальная встреча в составе нынешних участников СВПД и американцев, возможно, для всех будет приемлемой», — добавил Ульянов в разговоре с «РИА Новости».

Михаил Ульянов отметил, что сейчас самое важное — это начать обсуждение и наметить план дальнейших действий, который помог бы в кратчайшие сроки вернуться к нормальному функционированию сделки.

4 февраля Москва выразила готовность к сотрудничеству с новой администрацией США по вопросу СВПД. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, действия Ирана по отказу от своих обязательств в рамках договора не выходят за рамки Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Соглашение между Ираном и группой государств — США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией — было подписано в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. С Ирана сняли санкции в обмен на отказ от развития ядерной программы.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, после чего начал кампанию по оказанию экономического давления на Иран, возобновив санкции. В ответ Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях. В ноябре 2020 года Штаты добавили в санкционные списки по Тегерану четырех человек и шесть организаций, а затем еще несколько раз расширяли санкционный перечень.