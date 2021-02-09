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Родителей молодоженов разрешили пускать в загсы Амурской области

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В Амурской области ввели несколько послаблений в ограничения по COVID-19. С 10 февраля родители новобрачных могут присутствовать на регистрации брака в загсе.

Региональное управление ЗАГС приняло решение по согласованию с Роспотребнадзором.

Таким образом, на регистрацию брака начнут допускать до семи человек. Это жених с невестой, фотограф и близкие родственники новобрачных.

Норма будет действовать до полного снятия коронавирусных ограничений, пишет Амурская служба новостей со ссылкой на управление ЗАГС.

С ноября 2020 года на торжественную регистрацию брака гости не допускались.

За последние сутки в Амурской области выявлено 60 новых случаев COVID-2019. Темп прироста составляет 0,3%. Всего в регионе зарегистрировано 20 194 случая коронавируса.

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