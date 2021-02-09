Власти РФ запретили ввоз из Украины деталей для железнодорожного транспорта

Российское правительство запретило ввоз из Украины железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов, говорится в постановлении кабмина, опубликованном 9 февраля на официальном портале правовой информации.

Список товаров, «страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины», пополнился — в него вошли оси в собранном или разобранном виде для железнодорожных колес диаметром 710 мм и более, колесные пары, колеса, заготовки колес аналогичного размера.

Кроме того, запрет коснулся рам железнодорожных грузовых вагонов и надрессорных балок.

О том, что Россия планировала наложить запрет на ввоз из Украины некоторой продукции для железнодорожной отрасли, сообщалось в декабре прошлого года. Список санкционных товаров был введен правительством в декабре 2018 года — до сих пор железнодорожной продукции там не было.

Украина объявила о введении ограничительных мер в отношении России в сентябре 2015 года. В санкционном списке оказались 388 физических лиц и 105 юрлиц. Позднее санкционный список пополнялся.

В ответ Москва тоже начала вводить ограничительные меры. Так, в начале ноября 2018 года правительство России ввело контрсанкции против 322 физических и 68 юридических лиц.

В декабре 2018 года на тот момент премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому Россия ввела запрет на импорт ряда украинских товаров — в частности, промышленные товары и сельскохозяйственную продукцию.