Уголовное дело после массового отравления водой завели в Красноярске

В Красноярске возбудили уголовное дело после массового отравления водой жителей Октябрьского района города. Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей», сообщили в СУ СКР по региону и краевой прокуратуре. Виновные пока не установлены.

Острую кишечную инфекцию подтвердили у 92 жителей домов по улицам Киренского, Дачная и Огородная. Симптомы появились у них после того, как они попили холодную воду из-под крана. 89 человек проходили лечение дома, троих пришлось госпитализировать.

Специалисты по результатам исследования биологического материала, полученного у заболевших, установили, что наиболее вероятным фактором вспышки острой кишечной инфекции является вода, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Эксперты Роспотребнадзора исключили другие версии отравления, пищевые или контактно-бытовые. По предварительным данным, застойная вода из внутренней системы пожаротушения одного из домов попала во внутридомовой водопровод питьевого водоснабжения. Вода в течение полутора лет стояла в противопожарных стояках и не циркулировала.

7 февраля сообщалось о массовом отравлении водой в Дагестане. Число отравившихся в Хунзахском районе республики достигло 74 человек.