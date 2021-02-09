АвтоВАЗ начал продажи обновленного внедорожника Lada Niva Travel

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada Niva, который получил приставку Travel. Стоимость автомобиля у дилеров составляет от 747 900 рублей до 890 900 рублей. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что в каждом из 300 российских дилеров Lada можно пройти тест-драйв и приобрести новый внедорожник. Также выбрать и заказать автомобиль с внесением предоплаты доступно онлайн — на сайте Lada.ru или сайтах официальных дилеров.

Внешность автомобиля претерпела значительные изменения. У модели появились новый капот, иная решетка радиатора и видоизмененные фары.

Также внедорожник Niva Travel получил новые боковые молдинги, более рельефные накладки на колесные арки, полностью светодиодные задние фонари и более рельефный бампер. В исполнении Off-road автомобиль дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика.

Автомобиль представлен в комплектациях Classic, Comfort и Luxe. В состав оборудования базовой версии Classic входят подушка безопасности водителя, электропривод и обогрев зеркал, передние электростеклоподъемники, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, крепления для детских сидений ISOFIX.

Версия Comfort оснащается кондиционером, обогревом передних сидений, 15-дюймовыми литыми дисками колес, центральным замком с дистанционным управлением.

В оснащение версии Luxe входят две фронтальные подушки безопасности, мультимедийная система, обогрев лобового стекла, парктроник, камера заднего вида с омывателем, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, улучшенный пакет шумоизоляции, 16-дюймовые литые диски колес, усиленная тонировка задних стекол.

Модель Niva является разработкой АвтоВАЗа, и ее производство начиналось в 2000 году под маркой Lada. Спустя два года машина стала выпускаться под брендом Chevrolet на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ.

В начале декабря 2019 года АвтоВАЗ приобрел 50% акций компании GM-АвтоВАЗ у американской корпорации General Motors. Таким образом, фирма стала на 100% аффилированной компанией АвтоВАЗа. В апреле GM-АвтоВАЗ была переименована в АО «Лада Запад Тольятти».

8 февраля сообщалось, что АвтоВАЗ тестирует в Тольятти обновленный универсал Vesta, который получил приставку FL.

У рестайлингового автомобиля появились новые фары, капот и передние крылья. В салоне установлены доработанная передняя панель, новый мультируль, измененные дверные карты и обивка сидений.