Audi назвала российские цены на новый кроссовер e-tron Sportback

Немецкая компания Audi объявила о начале продаж на российском рынке нового электрического кроссовера e-tron Sportback. Цены стартуют с отметки 6 485 000 рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бренда, поступившем в редакцию «Известий» 9 февраля.

Автомобиль построен на модернизированной платформе MLB. Модель оснастили двумя электромоторами суммарной мощностью 408 л.с. Запас хода составляет 446 км. От 0 до 100 км/ч автомобиль сможет разгоняться за 5,7 с. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 200 км/ч.

Двигатели питаются от комплекта аккумуляторов на 95 кВт-ч, которые при помощи специальной быстрой системы на 150 кВт можно подзарядить на 80% за полчаса.

В состав стандартного оборудования вошли адаптивная подвеска, цифровая приборная панель, светодиодные фары, парктроники спереди и сзади, а также двухзонный климат-контроль. За дополнительную плату можно установить матричные фары, систему автоматической парковки, сиденья с функцией вентиляции и массажа.

16 ноября сообщалось, что Audi в 2021 году выпустит на европейский рынок обновленный субкомпактный кроссовер SQ2.

Автомобиль получит новую решетку радиатора, матричные светодиодные фары, а также передний и задний бамперы с дополнительными воздухозаборниками.