В январе в РФ выдали рекордное число ипотечных кредитов

Объем выданных в январе 2021 года ипотечных кредитов российскими банками установил рекорд по сравнению с тем же периодом в предыдущие годы. Об этом 9 февраля сообщает РБК.

По информации издания, россиянам с начала 2021 года было выдано 96 тыс. ипотечных кредитов на сумму 265 млрд рублей. В 2020 году за тот же период квартиру в ипотеку брали 78 тыс. раз, общая сумма тогда составила 189 млрд рублей.

Получается, что число выданных ипотечных кредитов выросло на 19%, а их сумма возросла на 29%.

«Ставки в рыночном сегменте сейчас ниже, чем год назад, примерно на 1 п.п. и составляют примерно 7,85–8,05%. По рыночным условиям сейчас выдается около 70% всей ипотеки. Кроме того, на рынке новостроек действует целый ряд ипотечных программ с госучастием, в том числе программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, которой год назад еще не было», — объяснил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

3 февраля этого года стало известно, что в Кремле обсуждают вопрос продления программы льготной ипотеки под 6,5%.

Ранее в этот же день глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщила, что регулятор выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки, чтобы избежать избыточных рисков.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле 2020 года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. В конце октября премьер-министр России продлил эту программу до 1 июля 2021 года.