Рейсы между югом и центром Сахалина отменили из-за непогоды

В Сахалинском международном аэропорту Южно-Сахалинск отменили рейсы между Южно-Сахалинском, Александровск-Сахалинским и Зональным. Это связано с неблагоприятными погодными явлениями. Информация о вылетах станет известна завтра, 10 февраля.

Как пишет ИА SakhalinMedia со ссылкой на аэропорт, изначально самолеты должны были вылететь из Южно-Сахалинска 9 февраля в 10:30, затем вылеты были перенесены на 14:00, а потом и вовсе отменены из-за непогоды в пунктах назначения.

На 9 февраля объявлено штормовое предупреждение в Александровск-Сахалинском, Холмском и Охинском районах Сахалина.