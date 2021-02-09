Власти РФ выделят почти 600 млрд рублей на строительство в Крыму

Более 550 объектов планируют построить в Крыму в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития полуострова. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, на данные цели будет выделено почти 600 млрд рублей.

«Согласно новой редакции (ФЦП), в период с 2021 по 2025 год всего будет построено 554 объекта, из которых 489 объектов сегодня находятся уже в стройке и 65 объектов мы планируем вновь начать. Сумма порядка 593 млрд», — отметил Хуснуллин в ходе совещания с вице-премьерами.

Он добавил, что строительство позволит комплексно решить почти все основные вопросы в республике. Например, в рамках программы планируется профинансировать транспортное строительство. Так, к «Тавриде» появятся четыре подъезда к побережью, будут построены мелкие дорожные объекты, обеспечивающие доступность ко всем основным населенным пунктам.

Кроме того, планируется строительство десятков мелких дорожных объектов, связанных с ремонтом, новым строительством и расширением.

«Всего по этой программе у нас запланировано порядка 65 мероприятий, которые подразумевают добычу воды, очистку ее, доставку до всех населенных пунктов с учетом перспективы развития Крыма», — подчеркнул Хуснуллин.

Крымская ФЦП была утверждена в августе 2014 года и несколько раз менялась. Изначально она была рассчитана до 2020 года, но осенью 2018 года ее продлили до 2023 года. Согласно последней правке, программа будет действовать до 2025 года, финансирование увеличено с 961,2 млрд рублей до 1 трлн 257 млрд рублей.

В декабре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что первую в России опреснительную установку в республике начнут создавать в 2021 году. Он отметил, что строительство займет приблизительно 14–15 месяцев.