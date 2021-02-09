Пресс-конференция по случаю Международного дня безопасного интернета. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 9 февраля, началась пресс-конференция, посвященная Международному дню безопасного интернета.
«Известия» ведут прямую трансляцию мероприятия.
Стало ли интернет-пространство безопаснее; какова статистика киберпреступлений за 2020 год; как оградить детей от опасного контента, о планах в области разработки позитивного контента, а также про новые вызовы и угрозы в интернет-пространстве, расскажут:
- Олег Козлов, первый заместитель начальника бюро МВД РФ, генерал-майор;
- Евгений Зайцев, начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора;
- Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России.