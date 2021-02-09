Пресс-конференция по случаю Международного дня безопасного интернета. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 9 февраля, началась пресс-конференция, посвященная Международному дню безопасного интернета.

«Известия» ведут прямую трансляцию мероприятия.

Стало ли интернет-пространство безопаснее; какова статистика киберпреступлений за 2020 год; как оградить детей от опасного контента, о планах в области разработки позитивного контента, а также про новые вызовы и угрозы в интернет-пространстве, расскажут: