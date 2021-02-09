Штормовое предупреждение объявили на Камчатке из-за сильных волн

На Камчатке объявлено штормовое предупреждение. 9 февраля опасное волнение высотой до 9 м ожидается в акватории Тихого океана и Берингова моря, сообщает Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Явление распространится на Алеутский муниципальный округ, Усть-Камчатский, Карагинский, Олюторский муниципальные районы. Для населенных пунктов, которые расположены на побережье, волнение моря угрозы не представляет, пишет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на региональный главк МЧС.

Однако в период этого опасного явления повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями и повреждениями на судах с возможными разливами нефти. Не исключена гибель экипажей при нарушении правил судовождения в условиях волн высотой до 10 м.

Руководителям судоходных компаний рекомендовали принять меры повышенной предосторожности. Силы и средства ГУ МЧС по Камчатскому краю готовы к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.