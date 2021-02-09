Проезд открыли на перевале на Колыме после схода лавин

На перевале «Капрановский» в Магаданской области открыли проезд. Ранее там сошли три снежные лавины. Последствия схода снежных трасс продолжают ликвидировать.

Как рассказал ИА MagadanMedia главный инженер управления эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса регионального министерства дорожного хозяйства Павел Ведюшенко, сход лавин связан с повышением температуры. Обычно после продолжительных морозов приходит оттепель, что чревато сходом снежных масс.

Первая лавина обрушилась на 230-м км дороги Герба — Омсукчан. Протяженность массы была примерно 200 м, а высота — до 6 м. Это около 8 тыс. куб. м снега. Предстояло расчистить около 40 м из 200 м. Работали два бульдозера, ротор, фронтальный погрузчик и автогрейдер.

Как только рабочие смогли пробить технический проезд для пропуска транспорта, стало известно о сходе лавин на 174-м км трассы. Эти лавины были чуть меньше.