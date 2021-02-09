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Захарова заявила о провале планов ЕС устроить России «публичную порку»

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Евросоюз рассчитывал на то, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель устроит России «публичную порку» во время визита в страну, однако сделать этого не получилось. Об этом 9 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что провалившиеся планы привели к «истерике» у западных партнеров. Официальный представитель МИДа заметила, что российская сторона хотела обсуждать реальные проблемы и перспективы отношений России и Евросоюза, поэтому Боррель не смог выполнить свою задачу.

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«Задача была провести эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали. И такой каскад: и про митинги поговорить, и про журналистов поговорить, и Навального сделать главной темой. Вот все в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси. Не получилось», — заявила Захарова в эфире радиостанции «Вести FM».

Визит Борреля в Москву состоялся 4–6 февраля. Глава дипломатии ЕС встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В ходе пресс-конференции в Москве Боррель заявил, что отношения Москвы и Брюсселя далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми. Кроме того, он призвал не создавать «стену молчания».

Однако по возвращении в ЕС было опубликовано официальное заявление Борреля об итогах визита в Москву, в котором он, в частности, осудил решение российских властей о высылке дипломатов из Германии, Польши и Швеции, заявил, что Москва якобы не готова улучшать отношения, и пригрозил новыми санкциями.

МИД РФ 8 февраля выразил удивление тем, как глава европейской дипломатии оценил итоги своего визита, так как его оценка сильно контрастирует с его же заявлениями, сделанными после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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