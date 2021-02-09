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Хабаровский центр добровольчества признали одним из лучших в России

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Автономная некоммерческая организация «Волонтеры Хабаровского края» включена в зеленую зону активности. Мониторинг эффективности волонтерских центров проводила Ассоциация волонтерских центров. Он основывался на трех показателях: взаимодействие с ассоциацией, медиаактивность и вклад в развитие региона.

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В 2020 году в регионе было реализовано более 20 проектов по популяризации добровольческого движения. «Волонтеры Хабаровского края» принимали активное участие в акции #МЫВМЕСТЕ и помогли около 8 тыс. пожилых людей во время карантинных ограничений. Они оказывали адресную помощь, доставляли продукты и лекарства. Ребята проводили в школах «добрые уроки» и организовали уникальный курс «Добровольчество в Хабаровском крае».

Лучшие центры России, среди которых и АНО Хабаровского края, получат современную технику и сборники методических и образовательных материалов для дальнейшего развития волонтерской деятельности.

В главном управлении внутренней политики организации ИА AmurMedia рассказали, что в этом году планируют организовать несколько волонтерских проектов. Кроме того, продолжится реализация образовательных программ «Добрые руки» и «Академия волонтера», а также онлайн-курсов «Добро. Университет» и «Добровольчество в Хабаровском крае». Планируются и мероприятия в режиме офлайн. Также члены организации продолжат оказывать помощь в рамках акции #МыВместе.

Добровольцы планируют принять участие во всероссийском конкурсе волонтеров «Переписи населения – 2020». В конце года должны состояться краевой форум «#ПРОдобро» и празднование Дня добровольца.

В середине декабря 2020 года краевое министерство природных ресурсов подвело итоги проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Во время акций в прошлом году добровольцы расчистили 38 км береговой линии рек и морского побережья.

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