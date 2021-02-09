Мэром Екатеринбурга избран Алексей Орлов

Главой Екатеринбурга стал временно исполняющий полномочия мэра города, а в прошлом первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Такое решение приняли депутаты городской думы Екатеринбурга во вторник, 9 февраля, на заседании, трансляция которого велась в YouTube.

Новый градоначальник назвал одними из своих основных задач проведение реконструкции железнодорожного вокзала, запуск трамвайной линии в Верхнюю Пышму, а также формирование нового архитектурного пространства города и внедрение инноваций в городскую среду.

22 декабря уже бывший глава Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление об отставке по собственному желанию. По его словам, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил чиновнику должность первого заместителя, и он принял это предложение.

Накануне Высокинский назначил первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова вице-мэром Екатеринбурга.