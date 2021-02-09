Гиперзвуковое оружие в России станет основой сил неядерного сдерживания

Основу сил неядерного сдерживания составят гиперзвуковые комплексы различного базирования. Об этом 9 февраля сообщили «Известиям» в Министерстве обороны РФ.

«Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования», — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе открытия оперативно-мобилизационного сбора руксостава Минобороны.

Министр обороны также отметил, что армия и флот регулярно выполняют сложные задачи, требующие от командного состава «глубокого владения обстановкой», а также знания своих сил, возможностей и средств.

Шойгу отметил также профессиональный рост российских военных и напомнил, что в ходе операции в Сирии было реализовано много новых способов и приемов ведения боевых действий, которые ранее не применялись.

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон».

В конце 2020 года стало известно, что серийные поставки гиперзвуковых ракет «Циркон» для российского Военно-морского флота начнутся в 2022 году. Стрельбы гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» уже дважды осуществлялись фрегатом «Адмирал Горшков» в рамках испытаний. Первый запуск был произведен в начале октября 2020-го, а второй — в ноябре того же года. Они также были признаны успешными.