Число погибших в ДТП в Москве уменьшилось за 10 лет в два раза

В Москве за десять лет количество автомобильных аварий с погибшими сократилось на 52%, с пострадавшими — на 32,5%. Об этом сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта столицы.

«Сейчас Москва — самый безопасный город в России. План президента к 2024 году — не больше четырех погибших на 100 тыс. населения — столица выполнила еще в прошлом году. Показатель 2,9 — такой же, как у ведущих городов мира», — отметили в дептрансе Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что продолжат развивать пешеходную инфраструктуру, обустраивать и модернизировать пешеходные переходы, ставить светофоры, менять организацию дорожного движения и развивать систему фотофиксации в городе. Это необходимо для того, чтобы к 2030 году прийти к нулевой дорожной смертности.

30 декабря сообщалось, что самой опасной магистралью в Москве по итогам 2020 года стала Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД). В 2020 году на МКАД произошло 670 автомобильных аварий с тяжелыми последствиями.

В свою очередь самой безопасной трассой в Москве по итогам 2020 года стало Рублевское шоссе. На трассе за год произошло всего семь дорожных автоаварий с пострадавшими.