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Новое деревообрабатывающее предприятие запустят в ЕАО в 2021 году

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В ЕАО в этом году запустят новое высокотехнологичное деревообрабатывающее предприятие. На нем планируется производить пеллеты, шпон для изготовления мебели и топливные брикеты.

Проект обсудили на заседании инвестиционного совета ЕАО. Его реализует на территории Облученского района ООО «ВТК Инвест». Пока начать производство мешает недостаток энергетических мощностей, рассказали ИА EAOMedia в правительстве автономии.

В Биракане между тем уже возвели здание лесопильного цеха, закупили необходимое оборудование. По словам вице-губернатора Дмитрия Братыненко, правительство держит ситуацию на контроле.

Компания перевела в бюджеты всех уровней более 65 млн рублей. После запуска производства эта сумма значительно вырастет. Также руководство компании-инвестора на безвозмездной основе предоставляет местным жителям отходы деревообработки, оказывает поддержку детским домам. Председатель правления «ВТК Инвест» Василий Ганченко предложил перевести местные котельные на биотопливо, которое будет производиться на территории региона.

Правительство ЕАО обещает поддержку на всех уровнях каждому инвестору, при необходимости подключая федеральные ведомства. В частности, в ближайшее время возможно включение «ВТК Инвест» в список резидентов территории опережающего развития «Амуро-Хинганская» со всеми преференциями, положенными по закону.

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