В ОП выступили за досудебную блокировку сайтов мошенников

У государства должны быть полномочия по блокировке мошеннических сайтов еще до решения суда. Такое мнение 9 февраля высказала член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Мизулина отметила, в 2020 году появилось колоссальное количество мошеннических и фишинговых ресурсов.

«Речь идет в первую очередь о фейковых сайтах, предлагающих гражданам социальные выплаты от имени правительства, на которые ведут рекламные объявления в YouTube, Facebook, Instagram, Google с изображениями первых лиц государства и известных телеведущих», — рассказала член ОП «РИА Новости».

Чиновница считает, что борьбе с мошенниками мешает тот факт, что заблокировать сайты можно только после решения суда. Если сделать систему координации органов власти более действенной, то и борьба с мошенниками будут вестись эффективнее, считает Екатерина Мизулина.

Мизулина призывает произвести соответствующие законодательные изменения, чтобы досудебная блокировка сайтов мошенников стала доступна.

«В ходе пандемии коронавируса мошенничество с использованием интернета достигло небывалого размаха. Десятки тысяч россиян стали жертвами мошенников, особенно пожилые граждане и дети», — добавила член ОП РФ.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 26 января рекомендовал принять в первом чтении законопроект, касающийся блокировки сайтов, оправдывающих экстремизм. Предполагается, что инициатива позволит генпрокурору РФ и его заместителям обращаться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к подобным ресурсам в интернете.

Поправки предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и связи». По действующей версии закона заблокировать до суда сайт можно за призывы к экстремизму, но не за оправдание экстремистской деятельности.