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Якутск выбрали столицей «Тотального диктанта»

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Якутск получил статус столицы «Тотального диктанта – 2021». Решение приняло жюри конкурса. Его заключительный этап состоялся в субботу, 6 февраля.

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С презентациями в Российской государственной библиотеке для молодежи в Москве выступили координаторы в городах, вышедших в финал конкурса по итогам онлайн-голосования. Якутск сумел доказать, что именно он достоин стать главной площадкой акции в день проведения диктанта.

В частности, как пишет ИА PrimaMedia, координатор города пообещала, что в день проведения акции все знаковые строения Якутска, такие как телерадиовещательная вышка и корпус Северо-Восточного федерального университета, будут подсвечены красным, как логотип диктанта. Кроме того, у участников «Тотального диктанта» появится возможность продемонстрировать свои знания в условиях вечной мерзлоты.

Активное участие в продвижении Якутска как столицы «Тотального диктанта-2021» принимал российский писатель и лауреат общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева Андрей Геласимов. Он является уроженцем Якутска и автором «Тотального диктанта – 2020». В результате Якутск победил в онлайн-голосовании с отрывом в несколько тысяч голосов от Рязани, которая заняла второе место.

10 апреля свой текст в Якутске прочитает автор «Тотального диктанта – 2021» писатель Дмитрий Глуховский. В городе также откроют дополнительную студию, откуда в день диктанта проведут эфир онлайн-марафона.

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