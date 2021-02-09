Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Комитет ГД одобрил снятие возрастных ограничений для ряда госслужащих
Общество
Роспатент рассматривает девять заявок по вакцинам от коронавируса
Общество
В Петербурге создадут стандарт этики для водителей такси
Мир
Регулятор ЕС завершил научное консультирование по вакцине «Спутник V»
Наука
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» отстыковался от МКС
Экономика
Аналитики спрогнозировали дальнейший рост цен на нефть
Общество
Режим ЧС ввели в райцентре под Саратовом из-за пожара в школе
Мир
Японская подлодка получила серьезные повреждения после столкновения с судном
Общество
В Хабаровском крае с 12 февраля снимут ряд ограничений по COVID-19

Режим ЧС ввели в райцентре под Саратовом из-за пожара в школе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режим ЧС введен в райцентре Екатериновка Саратовской области из-за пожара, произошедшего в средней школе. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает пресс-служба местный администрации.

Твит о помощи: при пожаре в жилом доме погибли восемь человек
Жертвами возгорания в квартире на 2 этаже стали жильцы верхних этажей

«09 февраля 2021 года в р.п. Екатериновка введен режим ЧС по факту пожара в МОУ СОШ № 2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате возгорания пострадала кровля трехэтажной части здания, однако учебный процесс будет продолжен.

По данным регионального главка МЧС, распространенным в официальном аккаунте ведомства в соцсети «ВКонтакте», информация о пожаре поступила в ведомства в 4 утра. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит кровля здании по всей площади — 870 кв.м.

«Объявлен повышенный номер вызова. На месте работают 8 пожарных расчетов. В 07.48 — ликвидация пожара (ликвидация открытого горения)», — уточнили спасатели.

В результате случившегося никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. Как отметили в МЧС, на место выезжала группа дознавателей аппарата управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства. Кроме того, к месту пожара прибыл начальник регионального главка генерал-майор внутренней службы Алексей Татаркин.

В Министерстве образования Саратовской области в свою очередь уточнили, что возгорание произошло во втором примыкающем корпусе школы, где расположен детский сад и начальные классы. В связи с погодными условиями занятия для школьников во вторник были отменены, но в последующем учебный процесс будет проходить в две смены в основном корпусе школы.

«Администрацией Екатериновского района готовится смета для ремонта кровли здания школы, после чего бригада приступит к выполнению работ», — добавили в ведомстве.

При этом в управлении образования администрации Екатериновского района отметили, что в качестве одной из возможных причин пожара, предварительно, рассматриваются проблемы с проводкой. Капитальный ремонт в образовательном учреждении ремонт не проводился с его постройки в 1961 году, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в селе Козьмодемьяновка Тамбовского района Амурской области в ночь с 7 на 8 февраля произошел пожар. Во время разбора конструкции сгоревшего жилого дома нашли тело мальчика 2010 года рождения. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021