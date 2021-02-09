Режим ЧС ввели в райцентре под Саратовом из-за пожара в школе

Режим ЧС введен в райцентре Екатериновка Саратовской области из-за пожара, произошедшего в средней школе. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает пресс-служба местный администрации.

«09 февраля 2021 года в р.п. Екатериновка введен режим ЧС по факту пожара в МОУ СОШ № 2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате возгорания пострадала кровля трехэтажной части здания, однако учебный процесс будет продолжен.



По данным регионального главка МЧС, распространенным в официальном аккаунте ведомства в соцсети «ВКонтакте», информация о пожаре поступила в ведомства в 4 утра. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит кровля здании по всей площади — 870 кв.м.

«Объявлен повышенный номер вызова. На месте работают 8 пожарных расчетов. В 07.48 — ликвидация пожара (ликвидация открытого горения)», — уточнили спасатели.

В результате случившегося никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. Как отметили в МЧС, на место выезжала группа дознавателей аппарата управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства. Кроме того, к месту пожара прибыл начальник регионального главка генерал-майор внутренней службы Алексей Татаркин.

В Министерстве образования Саратовской области в свою очередь уточнили, что возгорание произошло во втором примыкающем корпусе школы, где расположен детский сад и начальные классы. В связи с погодными условиями занятия для школьников во вторник были отменены, но в последующем учебный процесс будет проходить в две смены в основном корпусе школы.

«Администрацией Екатериновского района готовится смета для ремонта кровли здания школы, после чего бригада приступит к выполнению работ», — добавили в ведомстве.

При этом в управлении образования администрации Екатериновского района отметили, что в качестве одной из возможных причин пожара, предварительно, рассматриваются проблемы с проводкой. Капитальный ремонт в образовательном учреждении ремонт не проводился с его постройки в 1961 году, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в селе Козьмодемьяновка Тамбовского района Амурской области в ночь с 7 на 8 февраля произошел пожар. Во время разбора конструкции сгоревшего жилого дома нашли тело мальчика 2010 года рождения. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).