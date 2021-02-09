В Twitter может появиться ряд платных услуг

В Twitter могут появиться платные услуги. Рассматривается взимание платы за Tweetdeck. Сервис позволяет просматривать сразу несколько лент. Отмена отправки сообщения также может стоить денег, передает телеканал «Известия». Обсуждается возможность платы за отсутствие рекламы и за загрузку качественного видео. Эти меры позволят соцсети меньше зависеть от доходов от рекламы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.