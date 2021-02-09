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МИД признал необоснованной высылку дипломатов РФ из трех стран ЕС

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Решения трех европейских стран о высылке российских дипломатов являются необоснованными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что российская сторона выслала трех дипломатов Германии, Польши и Швеции «с наличием фактов на руках», а вот ответные шаги европейских стран являются бездоказательными. Более того, официальный представитель МИДа добавила, что на Западе не раз высылали дипломатов из РФ.

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«Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции являются необоснованными, недружественными и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

В понедельник, 8 февраля, власти Швеции, Польши и Берлина приняли решение выслать по одному дипломату, объяснив это ответной мерой на действия России.

Москва 5 февраля объявила персонами нон грата трех представителей посольств — Германии, Швеции и Польши. Причиной для этого стало их участие в несогласованных мероприятиях, которые прошли в январе в Москве и Санкт-Петербурге.

В МИД РФ отметили, что считают подобные действия недопустимыми. Также в ведомстве выразили надежду, что в дальнейшем дипмиссии Швеции, Польши и ФРГ будут «строго следовать нормам международного права».

В Евросоюзе с решением России были не согласны и просили отменить его, назвав высылку неоправданной.

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