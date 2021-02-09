Комитет ГД одобрил снятие возрастных ограничений для ряда госслужащих

Комитет Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления одобрил законопроект, предполагающий снятие возрастных ограничений для назначаемых президентом госслужащих. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщается в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — отмечается в тексте.

Проект рекомендовано принять в первом чтении.

В конце января президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, снимающий возрастные ограничения для госслужащих, назначаемых президентом.

Правительство РФ 11 января поддержало президентский проект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство. 20 января Госдума в первом чтении приняла этот законопроект.