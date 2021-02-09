Новую дорогу спроектируют в Хабаровске за 10 млн рублей

В Хабаровске появится новая магистраль. На проектирование дороги Героев Пассаров из городской казны выделено более 10 млн рублей. Ее проложат в районе Ореховой сопки от улицы Совхозной до Трехгорной.

Как рассказал ИА AmurMedia и.о. директора МКУ «Служба заказчика» Владимир Криволап, у Ореховой сопки на участке в почти 70 га будет возведен жилой микрорайон. Планируемое количество квартир — более 10 тыс. Приблизительно там будет около 5 тыс. автомобилей. Чтобы избежать транспортного коллапса, новая дорога протяженностью более 3 км будет огибать жилой комплекс.

Проект предусматривает двухполосное движение по новой магистрали. Для автомобилистов также будет полоса для обгона и торможения. Участок инженерных коммуникаций спрячут под землю.

Проектирование должны завершить в октябре этого года. После этого проект включат в национальную программу для привлечения софинансирования из регионального и федерального бюджетов.

Что касается будущего жилого комплекса, то в этом районе уже началось строительство магистрального водовода. Его длина составит более 2 км. Также идет строительство канализационного коллектора протяженностью около 2,5 км. Для обустройства инженерных сетей из городского бюджета выделено более 100 млн рублей. Также для микрорайона проектируют новую тепломагистраль.

8 февраля сообщалось, что в Хабаровском крае открыли уникальную для России канатную дорогу с подогревом сидений. Она находится в районе горнолыжного комплекса «Холдоми».