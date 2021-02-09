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Spectator объяснил интерес Германии к российской вакцине

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Публицист Константин Экнер в журнале Spectator объяснил, почему немецкие власти оценивают возможность использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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Согласно материалу, опубликованному 8 февраля, применять в ЕС вакцины от инфекции фармкомпаний Pfizer/BioNTech и Moderna мешают политические просчеты и задержки с поставками этих препаратов.

Кроме того, европейские регуляторы, как утверждает Экнер, с осторожностью присматриваются к вакцине от AstraZeneca. Именно поэтому, по выводам публициста, ФРГ и «может соблазниться вакциной «Спутник V», пишет «Газета.ру».

Вдобавок к этому автор обратился к публикации результатов III фазы клинических исследований «Спутника V» в медицинском журнале Lancet. В статье от 2 февраля указывалось, что испытания подтвердили высокую безопасность вакцины. Ее эффективность оказалась на уровне 91,6%. По словам Экнера, эти данные стали причиной «бурной активности» в Германии.

При этом в день появления статьи публициста официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не стала инициировать процедуру регистрации российской вакцины «Спутник V» национальным регулятором, чтобы обеспечить доверие населения к препарату.

Ранее стало известно, что недавняя публикация журнала The Lancet о «Спутнике V» заставила европейских лидеров заговорить о ее применении на своей территории, а немецкая газета Die Welt написала, что Россия смогла удивить страны Запада созданием этой вакцины.

Более того, в минздраве ФРГ «Известиям» сообщили, что обмениваются с Россией информацией по вопросам разработки и одобрения вакцины.

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