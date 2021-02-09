Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Комитет ГД одобрил снятие возрастных ограничений для ряда госслужащих
Общество
Роспатент рассматривает девять заявок по вакцинам от коронавируса
Общество
В Петербурге создадут стандарт этики для водителей такси
Мир
Регулятор ЕС завершил научное консультирование по вакцине «Спутник V»
Наука
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» отстыковался от МКС
Экономика
Аналитики спрогнозировали дальнейший рост цен на нефть
Общество
Режим ЧС ввели в райцентре под Саратовом из-за пожара в школе
Мир
Японская подлодка получила серьезные повреждения после столкновения с судном
Общество
В Хабаровском крае с 12 февраля снимут ряд ограничений по COVID-19
Сюжет:

Роспатент рассматривает девять заявок по вакцинам от коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девять заявок на выдачу патентов по вакцинам против коронавирусной инфекции находятся на рассмотрении Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Об этом во вторник, 9 февраля, рассказал глава ведомства Григорий Ивлиев.

Третий не лишний: как новая вакцина изменит борьбу с коронавирусом
Препарат против COVID-19 от Центра имени Чумакова поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы

«С начала пандемии было подано всего 16 заявок на новые вакцины против CОVID-19. По семи заявкам выданы патенты», — отметил он в интервью «РИА Новости».

По словам Ивлиева, семь выданных патентов не означает семь существующих препаратов. Так, вакцина «Спутник V» получила несколько патентов: на вещество, состав компонентов, способ применения и так далее.

Кроме того, четыре патента охраняют изобретения, которые относятся к вакцине «ЭпиВакКорона».

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор». Затем регистрацию прошел третий препарат. Планируется, что серия в 100 тыс. доз третьей вакцины от коронавируса «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова поступит в гражданский оборот в марте 2021 года.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021