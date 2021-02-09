Роспатент рассматривает девять заявок по вакцинам от коронавируса

Девять заявок на выдачу патентов по вакцинам против коронавирусной инфекции находятся на рассмотрении Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Об этом во вторник, 9 февраля, рассказал глава ведомства Григорий Ивлиев.

«С начала пандемии было подано всего 16 заявок на новые вакцины против CОVID-19. По семи заявкам выданы патенты», — отметил он в интервью «РИА Новости».

По словам Ивлиева, семь выданных патентов не означает семь существующих препаратов. Так, вакцина «Спутник V» получила несколько патентов: на вещество, состав компонентов, способ применения и так далее.

Кроме того, четыре патента охраняют изобретения, которые относятся к вакцине «ЭпиВакКорона».

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор». Затем регистрацию прошел третий препарат. Планируется, что серия в 100 тыс. доз третьей вакцины от коронавируса «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова поступит в гражданский оборот в марте 2021 года.

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