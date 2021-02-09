Стоматолог назвал причину не чистить зубы

Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич в беседе с порталом News.ru во вторник, 9 февраля, рассказал о нюансах ухода за зубами.

«Наиболее важно, чтобы человек проводил качественную чистку зубов. <…> Но так же важно потреблять достаточное количество овощей и фруктов», — отметил врач.

Стоматолог пояснил, что в овощах и фруктах содержится неразрушенная клетчатка, способствующая очистке ротовой полости.

Правильно и хорошо чистить зубы можно как механической, так и ультразвуковой щеткой, главное, чтобы человеку было комфортно и удобно.

Стоматологи рекомендуют чистить зубы дважды в день, но иногда возможны исключения. По словам специалиста, качественная чистка зубов снижает их поражение. Поэтому, если тщательно почистить зубы вечером, утром можно пропустить процедуру, а после первого приема пищи рот достаточно просто прополоскать, отмечает телеканал «360».

В конце января стоматолог Наталья Юрченко рассказала о способах сохранить здоровье зубов. По ее словам, избежать фатальных заболеваний полости рта, приводящих к потере зубов, можно, если проводить регулярные медосмотры раз в полгода, что позволит врачам увидеть проблему на ранней стадии и предупредить развитие осложнений.