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В ВОЗ выразили надежду на участие «Спутника V» в программе COVAX

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассчитывают, что после одобрения организацией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат войдет в перечень вакцин, распространяемых по программе COVAX. Об этом во вторник, 9 февраля, заявили в пресс-службе организации ВОЗ.

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«Мы надеемся, что вакцина НИЦ им. Гамалеи присоединится к COVAX при условии, что она [вакцина] будет внесена в список препаратов, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях», — приводит «РИА Новости» заявление представителя организации.

Отмечается, что очередные дискуссии в ВОЗ по дополнительным данным по «Спутнику V» состоялись накануне, следующий этап обсуждения намечен на 15 февраля.

В этот же день публицист Константин Экнер в журнале Spectator выразил мнение, что власти Германии оценивают возможность использования «Спутника V» из-за произошедшей в Евросоюзе «катастрофы» с распространением вакцин от коронавируса.

3 февраля немецкая газета Die Welt написала, что Россия смогла удивить страны Запада созданием вакцины от коронавируса «Спутник V». За день до этого журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины. Из публикации следует, что эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев. Показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%. При этом в результате исследований не было выявлено серьезных побочных эффектов на введение вакцины, гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев.

Независимый эксперт ООН по вопросу о правах человека и международной солидарности Обиора Окафор 22 января отметил, что страны с высокими доходами на душу населения, обеспечившие себя вакцинами от COVID-19, должны уделить внимание их справедливому распределению в рамках международного механизма COVAX.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус 18 января заявил, что мир балансирует на грани моральной катастрофы, а план по обеспечению жителей разных стран вакциной от коронавирусной инфекции на равных условиях на текущий момент находится под угрозой.

COVAX — международный механизм в рамках ВОЗ, призванный содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами, в нем участвуют 190 стран и экономик.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в мире на сегодняшний день зарегистрировано свыше 107 млн случаев коронавируса, скончались более 2,3 млн человек, выздоровели почти 79 млн пациентов.

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